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Дома с садом в Haatso, Гана

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Haatso, Гана
Дом 4 спальни
Haatso, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: HTS010Этот дом представляет собой таунхаус с спальней 4 в закрытом сообщест…
$220,000
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