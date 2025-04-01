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Квартиры с садом в Haatso, Гана

двухкомнатные
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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Haatso, Гана
Квартира 2 спальни
Haatso, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: NL007Эта новая разработка представляет собой коллекцию роскошных террасных …
$155,000
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Квартира 2 спальни в Haatso, Гана
Квартира 2 спальни
Haatso, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
PROPERTY ID: NL014This development is a collection of townhouses and apartments in a residen…
$1,200
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