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Коммерческая недвижимость в Gomoa East District, Гана

1 объект найдено
Shell construction of an exceptional, large building, near Accra, extension possible в Kasoa, Гана
UP UP
Shell construction of an exceptional, large building, near Accra, extension possible
Kasoa, Гана
Число комнат 15
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 10 м²
Количество этажей 3
Он расположен на участке площадью 10 000 кв.м. Можно добавить дополнительные хозяйственные п…
$2,46 млн
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