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Жильё в Bosomtwe District, Гана

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Aduaben, Гана
Дом 3 спальни
Aduaben, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: KSI004Этот старт художественного развития - это эксклюзивное закрытое сообщ…
$350,000
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Параметры недвижимости в Bosomtwe District, Гана

с садом
Недорогая
Элитная
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