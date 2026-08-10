Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Гана
  3. Awutu Senya East Municipal District
  4. Жилая

Жилье в Awutu Senya East Municipal District, Гана

;
1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Adwinhuhia, Гана
Дом 3 комнаты
Adwinhuhia, Гана
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 600 м²
Частично завершенный 3-комнатный дом* 2 ванные комнаты* 2 туалета* Просторный гостиный зал* …
$43,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Awutu Senya East Municipal District, Гана

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти