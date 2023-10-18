Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Гана
  3. Жилая
  4. Ашайман
  5. Виллы

Виллы в Ашайман, Гана

Вилла В архив
Очистить
2 объекта найдено
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с высокоскоростным доступом к интернету в Gbawe, Гана
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с высокоскоростным доступом к интернету
Gbawe, Гана
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€217,540
Вилла 8 спален в хорошем состоянии, с плитой, с kondicioner в Oblogo, Гана
Вилла 8 спален в хорошем состоянии, с плитой, с kondicioner
Oblogo, Гана
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 400 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€359,413

Параметры недвижимости в Ашайман, Гана

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти