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Доходные дома в Wetteraukreis, Германия

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2 объекта найдено
Доходный дом 1 200 м² в Ossenheim, Германия
Доходный дом 1 200 м²
Ossenheim, Германия
Площадь 1 200 м²
Новый 4-х этажный жилой дом (апартментхаус) в престижном пригороде Франкфурта на Майне - кур…
$10,83 млн
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Доходный дом 1 200 м² в Ossenheim, Германия
Доходный дом 1 200 м²
Ossenheim, Германия
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 4
Новый 4-х этажный жилой дом (апартментхаус) в престижном пригороде Франкфурта на Майне - кур…
$10,26 млн
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