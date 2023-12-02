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Коммерческая недвижимость в Westerwaldkreis, Германия

1 объект найдено
Коммерческая в Монтабаур, Германия
Коммерческая
Монтабаур, Германия
Площадь 4 937 м²
Доход с аренды в год: 407 964 €Доход в месяц: 33 997 €Земельный участок: 4953 кв. мГод постр…
€8,15 млн
в месяц
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