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Коммерческая недвижимость в Тройен, Германия

1 объект найдено
Коммерческая под аренду в Тройен, Германия
Коммерческая под аренду
Тройен, Германия
The anchor tenant is a supermarket. Lease agreement until 2043, without the right to termina…
€3,60 млн
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