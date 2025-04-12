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Жильё в Tonisvorst, Германия

2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Vorst, Германия
Квартира 2 комнаты
Vorst, Германия
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/3
Предлагаются квартиры в новостройке, в городе 47918 Tönisvorst. Очень выгодное расположен…
$286,485
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Квартира 3 комнаты в Vorst, Германия
Квартира 3 комнаты
Vorst, Германия
Число комнат 3
Площадь 85 м²
Этаж 1/4
Предлагаются квартиры в новостройке, в городе 47918 Tönisvorst. Очень выгодное расположен…
$469,682
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Параметры недвижимости в Tonisvorst, Германия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов