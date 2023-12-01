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Дома в Юго-западный Пфальц, Германия

1 объект найдено
Дом 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с гаражом в Dellfeld, Германия
Дом 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с гаражом
Dellfeld, Германия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€219,000
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Параметры недвижимости в Юго-западный Пфальц, Германия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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