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Коммерческая недвижимость в Юго-западный Пфальц, Германия

1 объект найдено
Коммерческая со стеклопакетами, с гаражом, с подвалом в Petersberg, Германия
Коммерческая со стеклопакетами, с гаражом, с подвалом
Petersberg, Германия
Количество этажей 1
Большой промышленный зал на продажу по адресу 66953 Pirmasens ( 66989 Petersberg )   Склад…
€650,000
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