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Коммерческая недвижимость в Spalt, Германия

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1 объект найдено
Hot deal. Hotel and land for sale в Grossweingarten, Германия
Лента Горячее предложение
Hot deal. Hotel and land for sale
Grossweingarten, Германия
Площадь 2 100 м²
Количество этажей 4
Собственность ОписаниеЭтот традиционный отель с прикрепленным рестораном занимает выгодное м…
$1,37 млн
НДС
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