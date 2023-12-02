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Продажа новостроек в Саксония

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Многоквартирный жилой дом Leben im Goesel-Auental - Im Sueden von Leipzig
Многоквартирный жилой дом Leben im Goesel-Auental - Im Sueden von Leipzig
Koemmlitz, Германия
от
€400,000
Площадь 145 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Застройщик: Hertel + Wolf Baugesellschaft mbH
Безопасная инвестиционная недвижимость в Германии с потенциалом развития - 5 террасных домов "Modern Family" террасные дома со 145 m ² жилой площадью Трёхэтажные террасные дома с ок. 145 m ² жилой площадью не являются подвальными и построены в прочном строительстве со встроенной студией крыши (примерно 28 m ² жилой площади). Это дом эффективности KfW 55. Первый этаж оборудован входной зоной, гостевым туалетом с душем, открытой кухонной зоной, гостиной и столовой с террасой, подсобным помещением под сплошной лестницей на верхний этаж. Наверху есть ванная комната с дневным светом, две детские или учебные комнаты, спальня и прихожая. Массивная лестница ведёт в студию с расширенной крышей (примерно 28 m ² жилой площади). Поскольку приобретение осуществляется непосредственно застройщиком, дополнительных брокерских расходов не возникает. Это фиксированная цена с фиксированной ставкой, готовая к переходу, с системой PV и хранением, без дополнительных затрат, таких как разработка, расширение, покраска, покрытие и т. Д. (Внешние системы не являются ее частью)
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