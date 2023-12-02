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Земельные участки в Саксония, Германия

1 объект найдено
Земельные участки в Seifersdorf, Германия
Земельные участки
Seifersdorf, Германия
Площадь 2 290 м²
Baugrundstück mit Baugenehmigung und Planung für eine Lückenbebauung Mehrfamilienhäuser: …
€1,50 млн
в месяц
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