  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Саксония
  4. Коммерческая
  5. Готовый бизнес

Продажа готового бизнеса в Саксонии, Германия

коммерческая недвижимость
6
1 объект найдено
Объект ухода с долгосрочной доходностью – Инвестируйте в Боксберг (Саксония) в BoxbergOL Hamor, Германия
Объект ухода с долгосрочной доходностью – Инвестируйте в Боксберг (Саксония)
BoxbergOL Hamor, Германия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 2
🔹 Утверждённый объект ухода с 56 единицами – 51 одноместный апартамент, 5 двухместных апарта…
Цена по запросу
