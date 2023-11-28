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Дуплексы в Саксония-Анхальт, Германия

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2 объекта найдено
Дуплекс 3 спальни в Reussen, Германия
Дуплекс 3 спальни
Reussen, Германия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
€350,000
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Застройщик
Hertel + Wolf Baugesellschaft mbH
Языки общения: Deutsch
+491725979898 wolf@hertel-wolf.de
Дуплекс 3 спальни в Reussen, Германия
Дуплекс 3 спальни
Reussen, Германия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 3
€400,000
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Hertel + Wolf Baugesellschaft mbH
Языки общения: Deutsch
+491725979898 wolf@hertel-wolf.de

Параметры недвижимости в Саксония-Анхальт, Германия

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