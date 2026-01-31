Показать объекты на карте Показать объекты списком
Жилье в Заксенхайм, Германия

1 объект найдено
Дом 8 комнат в L 1141, Германия
Дом 8 комнат
L 1141, Германия
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
1-2 семейный дом с садом и отдельным оборудованием сараев и парковочных мест; частичный ремонт
$777,142
