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Коммерческая недвижимость в Саар, Германия

1 объект найдено
Магазин в Саарбрюкен, Германия
Магазин
Саарбрюкен, Германия
Площадь 9 700 м²
Сетевой гипермаркет с филиалом KFC / + филиалы 2 других известных сетевых предприятий с длит…
€11,10 млн
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