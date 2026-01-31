Показать объекты на карте Показать объекты списком
Коммерческая недвижимость в Saalekreis, Германия

2 объекта найдено
91,000 m² Industrial Site near Leipzig – For Sale with Leaseback Option в Wettin Lobejun, Германия
91,000 m² Industrial Site near Leipzig – For Sale with Leaseback Option
Wettin Lobejun, Германия
Площадь 91 000 м²
Эта промышленная и логистическая недвижимость предлагает общий размер участка. 100 000 м2 с …
$12,02 млн
НДС
Частный продавец
Языки общения
English, Deutsch, Română
Отель 26 м² в Мерзебург, Германия
Отель 26 м²
Мерзебург, Германия
Площадь 26 м²
Гостиничные номера в замке в федеральной земле Саксония-Анхальт, город Шкопау. Замок 16 века…
$152,478
