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Квартиры в Rheinisch-Bergischer Kreis, Германия

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Bergisch Gladbach, Германия
Квартира 1 комната
Bergisch Gladbach, Германия
Комнаты 1
Площадь 28 м²
1 комнатная квартира на DG площадь квартиры 28 м2 Hausgeld: 200 Euro
€120,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Rheinisch-Bergischer Kreis, Германия

с видом на море
недорогая
элитная
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