  2. Германия
  3. Kreis Rendsburg Eckernforde
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Kreis Rendsburg Eckernforde, Германия

4 объекта найдено
Студия 1 спальня в Damp, Германия
Студия 1 спальня
Damp, Германия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Количество этажей 5
$177,882
Квартира 1 комната в Damp, Германия
Квартира 1 комната
Damp, Германия
Число комнат 1
Площадь 33 м²
Количество этажей 5
Дамп — живописный курорт на Балтийском море, сочетающий природную красоту с современной инфр…
Цена по запросу
Квартира 2 комнаты в Damp, Германия
Квартира 2 комнаты
Damp, Германия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Количество этажей 5
Прямое расположение на побережье Балтийского моря с пляжем, яхтенной гаванью и водными видам…
Цена по запросу
Студия 1 комната в Damp, Германия
Студия 1 комната
Damp, Германия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 2/5
Жизнь и инвестиции в курортном городе Дамп на Балтийском море Современный жилой комплекс …
$218,087
