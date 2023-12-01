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Дома в Саарбрюккен, Германия

1 объект найдено
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с гаражом в Саарбрюкен, Германия
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с гаражом
Саарбрюкен, Германия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Отдельный дом в Дудвайлере ( Саарбрюккен ) продается! Частично отремонтированный режим! EC…
€288,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Саарбрюккен, Германия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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