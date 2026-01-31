Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома с садом в Ortenberg, Германия

1 объект найдено
Дом 16 комнат в Selters, Германия
Дом 16 комнат
Selters, Германия
Число комнат 16
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 324 м²
Количество этажей 3
ИСБ ГЛОБАЛ Immobilien & БаутерПремиум-инвестиции в ГерманииМЕЖДУНАРОДНЫЕ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ЛАГЕЦ…
$1,36 млн
Агентство
ISB Global Immobilien
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe
