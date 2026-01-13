Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры-студии в Северном Рейне — Вестфалии, Германия

2 объекта найдено
Студия 2 комнаты в Гельзенкирхен, Германия
Студия 2 комнаты
Гельзенкирхен, Германия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Уютная квартира-студия с лоджией и парковочным местом в Гельзенкирхене (Bulmke-Hüllen) Це…
$95,408
Студия 2 комнаты в Гельзенкирхен, Германия
Студия 2 комнаты
Гельзенкирхен, Германия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 5
Светлая квартира-студия с лоджией и парковочным местом в Гельзенкирхене (Bulmke-Hüllen) Ц…
$83,773
Параметры недвижимости в Северном Рейне — Вестфалии, Германия

