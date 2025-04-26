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Производственные здания в Северном Рейне — Вестфалии, Германия

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Производство 551 м² в Северный Рейн — Вестфалия, Германия
Производство 551 м²
Северный Рейн — Вестфалия, Германия
Количество спален 6
Площадь 551 м²
центральное газовое отопление в доме 1960 год постройки отопление в 2015 году обновлен…
$623,948
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