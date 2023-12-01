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Коммерческая недвижимость в Nordsachsen, Германия

2 объекта найдено
Коммерческая в Торгау, Германия
Коммерческая
Торгау, Германия
Площадь 5 350 м²
Год постройки: 2006Стоимость евро/кв.м: 4 486 €
€24,00 млн
в месяц
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Коммерческая с мебелью, с садом, с отоплением в Torgau, Германия
Коммерческая с мебелью, с садом, с отоплением
Torgau, Германия
Площадь 1 200 м²
Прекрасный отель расположен в живописном месте неподалеку от Торгау, Лейпциг, Саксония. Площ…
€1,15 млн
в месяц
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