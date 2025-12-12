Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Неккар-Оденвальд
  4. Жилая

Жилье в Неккар-Оденвальд, Германия

1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в 13, Германия
Квартира 4 комнаты
13, Германия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 8
Светлая квартира в центральной части Марля — готова к заселению! Продаётся ухоженная 3,5-…
$113,130
Параметры недвижимости в Неккар-Оденвальд, Германия

Недорогая
Элитная
