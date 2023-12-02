Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Коммерческая
  4. Moerfelden-Walldorf

Коммерческая недвижимость в Moerfelden-Walldorf, Германия

1 объект найдено
Коммерческая в Moerfelden, Германия
Коммерческая
Moerfelden, Германия
Количество этажей 4
Большой участок в пригороде Франкфурта на Майне для строительства коммерческой недвижимости.…
€3,30 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Realting.com
Перейти