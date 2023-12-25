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Магазины в Mecklenburgische Seenplatte, Германия

коммерческая недвижимость
3
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1 объект найдено
Магазин 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Malchin, Германия
Магазин 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Malchin, Германия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 5 351 м²
Количество этажей 3
Современно отремонтированный объект недвижимости, который можно использовать непосредственно…
Цена по запросу
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'der land-makler'
Языки общения: English, Deutsch
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