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Многоуровневые квартиры в Мекленбург-Передняя Померания, Германия

Многоуровневые квартиры В архив
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Густов, Германия
Многоуровневые квартиры 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Густов, Германия
Комнаты 105
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 2 500 м²
Количество этажей 3
Цена по запросу
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Агентство
'der land-makler'
Языки общения: English, Deutsch

Параметры недвижимости в Мекленбург-Передняя Померания, Германия

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
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