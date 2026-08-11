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Инвестиционная недвижимость в Майне-Таунусе, Германия

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1 объект найдено
Инвестиционная 80 м² в Эшборн, Германия
Инвестиционная 80 м²
Эшборн, Германия
Количество спален 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Детский садик в жилом доме/новостройке на первом этаже с центральным расположением – идеальн…
$2,90 млн
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