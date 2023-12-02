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Коммерческая недвижимость в Майн-Таубер, Германия

1 объект найдено
Коммерческая в Hoehefeld, Германия
Коммерческая
Hoehefeld, Германия
Площадь 5 642 м²
Земельный участок: 6458 кв. мСтоимость евро/кв.м: 4 077 €
€23,00 млн
в месяц
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