Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Markischer Kreis
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Markischer Kreis, Германия

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Ludenscheid, Германия
Квартира 3 комнаты
Ludenscheid, Германия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 3/3
🏠 Уютная 3-комнатная квартира в центре Lüdenscheid — отличная инвестиция в будущее для прожи…
$83,142
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Элемента
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Markischer Kreis, Германия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти