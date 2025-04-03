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Жильё в Меркиш-Одерланд, Германия

2 объекта найдено
Квартира 42 комнаты в Хоппегартен, Германия
Квартира 42 комнаты
Хоппегартен, Германия
Число комнат 42
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 3
Rennbahnallee,Hoppegarten-BerlinInvestitionsmöglichkeitineineNeubauApartmentanlage,dreiGebäu…
$6,96 млн
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Квартира 42 комнаты в Хоппегартен, Германия
Квартира 42 комнаты
Хоппегартен, Германия
Число комнат 42
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 3
Rennbahnallee,Hoppegarten-BerlinInvestitionsmöglichkeitineineNeubauApartmentanlage,dreiGebäu…
$6,96 млн
Оставить заявку
Realting.com
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Параметры недвижимости в Меркиш-Одерланд, Германия

Недорогая
Элитная
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