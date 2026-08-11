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Квартиры с садом в Ландсхут, Германия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Ландсхут, Германия
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Квартира 3 комнаты
Ландсхут, Германия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Этаж 8/8
Https:/vm.tok.com/ZGdxrhqg2https:/www.kleinzeigen.de/s-anzeige/groszuegige-3-zimmer-maireett…
$574,408
НДС
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