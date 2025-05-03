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Жильё в Вольфенбюттеле, Германия

1 объект найдено
Квартира в Schoppenstedt, Германия
Квартира
Schoppenstedt, Германия
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Продаются 3 квартиры в доме 1923 года постройки. Объект был санирован в 2020. Площадь объ…
$171,950
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Параметры недвижимости в Вольфенбюттеле, Германия

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