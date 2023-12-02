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Коммерческая недвижимость в Landkreis Rostock, Германия

1 объект найдено
Инвестиционная 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Krakow am See, Германия
Инвестиционная 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Krakow am See, Германия
Комнаты 50
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 888 м²
Количество этажей 3
€790,000
в месяц
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'der land-makler'
Языки общения: English, Deutsch
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