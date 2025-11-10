Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Landkreis Passau
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Landkreis Passau, Германия

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Pocking, Германия
Квартира 1 спальня
Pocking, Германия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 3/3
Вepхний этаж Цена покупки гаража/парковочного места: 9000 евро Ежемесячный доход от аренды:…
$137,500
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Landkreis Passau, Германия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти