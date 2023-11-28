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Продажа офисных помещений в Landkreis Offenbach, Германия

коммерческая недвижимость
4
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1 объект найдено
Офис в Obertshausen, Германия
Офис
Obertshausen, Германия
Площадь 19 800 м²
Количество этажей 20
Коммерческая недвижимость в Германии! Офисный комплекс во Франкфурте на Майне в престижно…
€110,00 млн
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ESTATE-SERVICE24
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