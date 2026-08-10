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Офисы в Landkreis Offenbach, Германия

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2 объекта найдено
Офис 19 800 м² в Obertshausen, Германия
Офис 19 800 м²
Obertshausen, Германия
Площадь 19 800 м²
Количество этажей 20
Коммерческая недвижимость в Германии! Офисный комплекс во Франкфурте на Майне в престижно…
$126,78 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Офис 19 800 м² в Obertshausen, Германия
Офис 19 800 м²
Obertshausen, Германия
Площадь 19 800 м²
Количество этажей 20
Коммерческая недвижимость в Германии! Офисный комплекс во Франкфурте на Майне в престижно…
$127,81 млн
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