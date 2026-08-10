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Магазины в Landkreis Neu Ulm, Германия

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2 объекта найдено
Магазин 1 000 м² в Зенден, Германия
Магазин 1 000 м²
Зенден, Германия
Площадь 1 000 м²
Новый сетевой супермаркет (сдача - 2021 г.) в Ульме с длительным договором аренды. Общая …
$4,15 млн
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ESTATE-SERVICE24
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Магазин 1 000 м² в Зенден, Германия
Магазин 1 000 м²
Зенден, Германия
Площадь 1 000 м²
Новый сетевой супермаркет (сдача - 2021 г.) в Ульме с длительным договором аренды. Общая …
$4,18 млн
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