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Коммерческая недвижимость в Landkreis Neu-Ulm, Германия

1 объект найдено
Магазин в Unterkirchberg, Германия
Магазин
Unterkirchberg, Германия
Площадь 1 000 м²
Новый сетевой супермаркет (сдача - 2021 г.) в Ульме с длительным договором аренды. Общая …
€3,60 млн
в месяц
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