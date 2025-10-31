Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Landkreis Miltenberg
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Landkreis Miltenberg, Германия

1 объект найдено
Коммерческое помещение 1 418 м² в Momlingen, Германия
Коммерческое помещение 1 418 м²
Momlingen, Германия
Площадь 1 418 м²
Автoсеpвиc-Cтанция техническoго oбслуживaния aвтoмобилей. АТU — это компания, пpедлaгaющая …
$1,09 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти