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Магазины в Landkreis Mainz Bingen, Германия

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2 объекта найдено
Магазин 3 000 м² в 11, Германия
Магазин 3 000 м²
11, Германия
Площадь 3 000 м²
Cупермаркет REWE и c магазином дрогерии DM в федеральной земле Рейнлад-Пфальц- в пригороде …
$15,44 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Магазин 3 000 м² в Mommenheim, Германия
Магазин 3 000 м²
Mommenheim, Германия
Площадь 3 000 м²
Cупермаркет REWE и c магазином дрогерии DM в федеральной земле Рейнлад-Пфальц- в пригороде …
$15,57 млн
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