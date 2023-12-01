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Коммерческая недвижимость в Landkreis Mainz-Bingen, Германия

1 объект найдено
Магазин с парковкой в Mommenheim, Германия
Магазин с парковкой
Mommenheim, Германия
Площадь 3 000 м²
Cупермаркет REWE и c магазином дрогерии DM в федеральной земле Рейнлад-Пфальц- в пригороде …
€13,40 млн
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