Koemmlitz, Германия

от €400,000

145 м² 2

Сдача в: 2024

Безопасная инвестиционная недвижимость в Германии с потенциалом развития - 5 террасных домов "Modern Family" террасные дома со 145 m ² жилой площадью Трёхэтажные террасные дома с ок. 145 m ² жилой площадью не являются подвальными и построены в прочном строительстве со встроенной студией крыши (примерно 28 m ² жилой площади). Это дом эффективности KfW 55. Первый этаж оборудован входной зоной, гостевым туалетом с душем, открытой кухонной зоной, гостиной и столовой с террасой, подсобным помещением под сплошной лестницей на верхний этаж. Наверху есть ванная комната с дневным светом, две детские или учебные комнаты, спальня и прихожая. Массивная лестница ведёт в студию с расширенной крышей (примерно 28 m ² жилой площади). Поскольку приобретение осуществляется непосредственно застройщиком, дополнительных брокерских расходов не возникает. Это фиксированная цена с фиксированной ставкой, готовая к переходу, с системой PV и хранением, без дополнительных затрат, таких как разработка, расширение, покраска, покрытие и т. Д. (Внешние системы не являются ее частью)