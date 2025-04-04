Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Landkreis Kelheim
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Landkreis Kelheim, Германия

1 объект найдено
A lovingly renovated and heritage-protected Renaissance castle ensemble in one of the most beautiful holiday regions of Bavaria, Germany. в Riedenburg, Германия
A lovingly renovated and heritage-protected Renaissance castle ensemble in one of the most beautiful holiday regions of Bavaria, Germany.
Riedenburg, Германия
Площадь 13 м²
Discover a jewel of architecture and history – a lovingly renovated and heritage-protected R…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов