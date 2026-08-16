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Магазины в Эслингене, Германия

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коммерческая недвижимость
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4 объекта найдено
Магазин 800 м² в Эсслинген-на-Неккаре, Германия
Магазин 800 м²
Эсслинген-на-Неккаре, Германия
Площадь 800 м²
Сетевой магазин Rossmann с высокой доходностью в пригороде Штутгарта на первом этаже в жилом…
$4,03 млн
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Магазин 1 100 м² в Sielmingen, Германия
Магазин 1 100 м²
Sielmingen, Германия
Площадь 1 100 м²
Новый супермаркет Lidl на первом этаже жилого дома c длительным договором аренды (на 10 лет)…
$4,84 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Магазин 1 100 м² в Sielmingen, Германия
Магазин 1 100 м²
Sielmingen, Германия
Площадь 1 100 м²
Новый супермаркет Lidl на первом этаже жилого дома c длительным договором аренды (на 10 лет)…
$4,88 млн
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Магазин 800 м² в Эсслинген-на-Неккаре, Германия
Магазин 800 м²
Эсслинген-на-Неккаре, Германия
Площадь 800 м²
Сетевой магазин Rossmann с высокой доходностью в пригороде Штутгарта на первом этаже в жилом…
$4,07 млн
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