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Коммерческая недвижимость в Эслинген, Германия

2 объекта найдено
Магазин в Wolfschlugen, Германия
Магазин
Wolfschlugen, Германия
Площадь 1 100 м²
Новый супермаркет Lidl на первом этаже жилого дома c длительным договором аренды (на 10 лет)…
€4,20 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Коммерческая в Aichtal, Германия
Коммерческая
Aichtal, Германия
Площадь 21 643 м²
Доход с аренды в год: 3 023 200 €Доход в месяц: 251 933 €Земельный участок: 9125 кв. мГод по…
€60,00 млн
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