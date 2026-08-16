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Квартиры в Эслингене, Германия

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2 объекта найдено
Квартира 5 спален в 2, Германия
Квартира 5 спален
2, Германия
Количество спален 5
Площадь 110 м²
Количество этажей 3
Трехэтажный современный многоквартирный дом в Штутгарте из 6 квартир, большей частью в котор…
$778,480
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Квартира 2 спальни в Musberg, Германия
Квартира 2 спальни
Musberg, Германия
Количество спален 2
Площадь 50 м²
Количество этажей 7
Продается отремонтированная 2-комнатная квартирана 2-м этаже многоквартирного дома в Штутгар…
$407,250
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Параметры недвижимости в Эслингене, Германия

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